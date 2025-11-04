İddianameye Gürlek sansürü

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Aytaç Ünsal, BirGün’e mektup yazarak yargılandığı davadaki iddianameyi de göndermek istedi. Ancak Ünsal’ın mektubu, mektup okuma komisyonunda incelenmeye alındı. Yapılan değerlendirmede, Ünsal’ın mektup içerisinde göndermek istediği iddianame mektuptan çıkartıldı. Gerekçe olarak ise "İddianamenin içerisinde yer alan ifadelerin kamu görevlisi olan Akın Gürlek’e hakaret içeren ifadeler barındırdığı" öne sürüldü.

Kurul "Bu evrakın alıcısına iletilmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacağı ve hakaret suçunun işleneceği değerlendirilmiş olup, mektup içeriğinin kısmen sakıncalı olduğu değerlendirilmektir. Mektup gönderisinin gönderilmeyerek iç hukuk ve uluslararası hukuk yollarını izlenmesi süresince kurumda muhafaza alıntına alınmasına, mektubun içerisinden çıkan ve sakınca görülmeyen kısımların ilgiliye gönderilmesine" kararı verdi.

Ünsal söz konusu yasak hakkında, "Yanlış okumadınız, idare savcılık iddianamesini engelledi. İşte o tuğlalar böyle ekleniyor, tecrit denilen tabut böyle oluşturuluyor. Fakat öyle kolay değil. Tuğlaları tamamlayıp tabuta çevirince ölmüyor canlar. İnsan hayallerinden vazgeçer, adaletsizliği kabul ederse gerçekten ölmüyor mu?" dedi.

Cezaevlerindeki açlık grevlerine de dikkat çeken Ünsal, "Serkan Onur Yılmaz’ın 1 yıla varan açlığının nedenleri ekteki kararda yatıyor. Antalya Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’ndeki tutsaklar keyfi olarak 340 günlük açlığa rağmen sevk edilmiyor.