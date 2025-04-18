‘İdea’ Kadıköy Sineması’nda seyirciyle buluştu

Tuğçe ÇELİK

Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun ’İdea’ filmi 44. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluştu. Politik bir gerilim olan film, karanlık bir iş insanına ait olan boş bir villada bekçilik yapan Kemal’in ‘İDEA’ yazılı kitapla temas etmesinin ardından hayatının cehenneme dönmesini ele alıyor.

Sıradan insanların bir anda suçlu ilan edilebileceğine vurgu yapan filmde oyuncular Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal ve Jale Arıkan yer alıyor.

Kadıköy Sineması'ndaki gösterimin ardından film ekibinin katılımıyla yapılan söyleşide Pirselimoğlu, devlet-birey ilişkisinin akıldışı bir hal aldığına dikkat çekti. Pirselimoğlu, “Benim takıntılarımdan biri kimlik mevzusu. Daha önce çektiğim ‘Ben O Değilim’ filminde de kendi iradesiyle bir başkasına dönüşen birinin hikayesini ele aldım. Birinin iradesiyle bir başkası olmasının tersi, bir başkası olma halinin gayriiradi olarak meydana gelmesi nasıl olur diye düşündüm. Kafamda uzun süre bunlar neşet etti ve bu film ortaya çıktı” dedi.

Pirselimoğlu şunları söyledi:

“Yıllar önce yazıp durduğum bu hikaye, görünmez bir gücün sıradan bir insanın hayatını nasıl saçma bir yere doğru götürdüğüne dair. Total bir saçmalık içerisinde debelenip durmamıza dair bir hikayenin peşindeyim. Hayatın bizatihi kendisinin anlaşılmaz bir hale dönüştüğünü ve bir aptallık deryasında nereye gittiğimizi bilmeden kulaçlar attığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla devlet-birey ilişkisinin akıldışı bir yere doğru gittiğini uzun zamandır izliyorum. Bunun ızdırabını çok uzun zamandan beri çekiyorum ve bunun üzerine yazıyorum. ‘Kafkaesk’ sıfatı da artık yaşananları açıklamaya yetmiyor. Belki de yeni bir sıfat bulmalıyız yaşananları açıklayabilmek için.”

Film, 20 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Cinewam City's 7’de izlenebilir.