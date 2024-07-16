İdeal klima derecesi ne olmalı?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural, yaz aylarında artan klima kullanımıyla ilgili olarak yurttaşları uyarılarda bulundu. Klimaların yol açtığı bir hastalıkların çocuklarda, yaşlılarda ve erişkinlerde her dönem risk oluşturduğunu belirten Ertural, klimanın 22-24 derece arasında olmasının önerildiğini ifade etti. Ertural, “Mümkünse oda serinledikten sonra odaya girmemiz önerilmektedir” dedi.

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların yükselmesiyle klima kullanımı çoğaldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural da, yurttaşlara klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu.

Ertural, klimanın 22-24 derece arasında olmasının önerildiğini belirterek klimanın çalıştığı odanın soğumasından sonra odaya girilmesinin doğru olacağını söyledi.

Klimanın yanlış kullanımında zararlı etkilerinden kaçılamayacağını dile getiren Dr. Ufuk Ertural, “Konforumuzu sağlayan klimalar, kabusumuz olmasın" diyerek şunları söyledi:

"Yanlış kullanımın zararlı etkilerinin kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Klima kaynaklı enfeksiyonlar, viral, alt solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulmaları, yüz felci ve klimaya bağlı olarak üreyen bakterilerin bize bulaşarak, zatürreye sebep olması bizi etkileyen etmenlerdir. Özellikle çocuklar, bebekler, yaşlılar, bağışıklığı düşük insanlar üst solunum yolu ve alt solunum yolu ile ilgili klima kullanımında çok dikkat etmelidirler. Bu hastalar risk altındalardır. Klimaların direkt olarak kişinin üzerine üflemesi sonucu kas ağrıları, yüz felci, sinirleri etkilemesi sebebiyle his kaybı oluşabiliyor. Bu da yüzümüzde uyuşukluklara neden olabilir. Klimaların yaydığı tozlar ve soğuk hava kişilerde eğer ki alerjide varsa sıkıntımızı artırarak, bizi kötü durumlara düşürebilir. Astım krizlerine, alerjik krizlere neden olabilir."

“22-24 DERECELER ÖNERİMİZDİR”

Klimaların her yıl düzenli olarak bakımlarının yaptırılması gerektiğinin altını çizen Ertural, “Alerjik bünyesi olan kişilerin ani ısı değişikliklerinden ve hızlı hava sirkülasyonundan kendilerini korumaları gerekir. Sulu bazlı hava nemlendiricisi olan klimaların yol açtığı bir hastalık olan lejyoner hastalığı, çocuklarda, yaşlılarda ve erişkinlerde her dönem büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu hastalıktan korunmanın yolu da klimaların her yıl bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Direkt olarak klimaya maruz kalmamak için ısının düzenli kontrol edilmesi, 22-24 dereceler sıcaklıkta önerimizdir. Hava sirkülasyonunun direkt olarak bizim yüzümüze çarpmamasına özen göstermeliyiz. Mümkünse oda serinledikten sonra odaya girmemiz önerilmektedir. Lejyoner hastalığı insandan insana bulaşmaz fakat bu havalandırma sistemleri direkt kaynaktır. Bu hastalığı da en kolaylaştırıcı etmenlerden biri de sigaradır. Sigaranın özellikle kapalı alanlarda içilmemesini öneriyoruz” dedi.



