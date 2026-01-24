İdeolojik ajanda bütçesi

AKP’nin toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlardaki politikalarının büyük bölümünde din, belirleyici referans oldu. Eğitim başta olmak üzere, en temel alanlardaki uygulamalar ile laiklik adeta fiilen rafa kaldırıldı. Kamu kaynaklarının büyük bölümü, toplumsal ihtiyaçlardan çok din hizmetlerine yönlendirildi.

İktidarın bütçe tercihleri de “Siyasal iktidarın ideolojik ajandası, ‘Din hizmetleri’ adı altında yurttaşlara dayatılıyor” eleştirilerini akıllara getirdi. Merkezi bütçeden 2025 yılında yapılan harcamaların detayları ise eleştirilerin haklılığını ortaya koydu.

DİNE KEPÇE, KÜLTÜRE KAŞIK

2025 yılında gerçekleştirilen kamu harcamalarının detaylarına göre, gençliği doğrudan ilgilendiren alanlardaki programlara dağıtılan ödeneklerde din hizmetleri, bir kez daha merkeze alındı. 2025 yılında din hizmetleri için 113 milyar 732 milyon 563 bin TL harcandı.

Din hizmetleri için yapılan 113,7 milyar TL’lik harcamaya karşın kültür hizmetleri için yapılan harcamanın, 75 milyar 928 milyon 25 bin TL’de kaldığı öğrenildi. Merkezi bütçeden, dinlenme ve spor hizmetleri için ise 2025 yılında 46 milyar 961 milyon 992 bin TL’lik harcamaya imza atıldı.

Merkezi bütçeden 2025 yılında, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” adı altında yapılan toplam 255 milyar 423 milyon 857 bin TL’lik harcamanın yüzde 44,5’ini, “Din hizmetleri” harcamaları oluşturdu. Kültür hizmetleri için yapılan harcamanın toplam harcamaya oranı ise yüzde 29,7 olarak hesaplandı.

AĞUSTOS’TA REKOR

Din hizmetleri kaleminden yapılan toplam 113,7 milyar TL’lik harcama, aylara göre şöyle dağıldı:

• Ocak-Şubat: 22,6 milyar TL

• Mart-Nisan: 18,8 milyar TL

• Mayıs-Haziran: 19 milyar TL

• Temmuz-Ağustos: 23,3 milyar TL

• Eylül-Ekim: 12,1 milyar TL

Kasım-Aralık: 17,6 milyar TL