İdeolojik dönüşüm sınıftan başlıyor

Ebru ÇELİK

Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Geçmişten günümüze MEB politikaları” başlıklı panelde, iktidarın eğitim politikaları tartışıldı.

Doç. Dr. Umut Birkan Özkan’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Aydın yanı sıra, Yıldız Teknik, Çukurova, Bolu Aban İzzet Baysal üniversitelerinden akademisyenler söz aldı. Akademisyenler, öğretmen yetiştirme geleneğinin bozulmasından, Maarif Modeli’nin ideolojik yönelimlerine ve ölçme-değerlendirmedeki bilimsel sorunlara kadar pek çok kritik noktaya dikkat çekti.

BİR KALEMDE SİLİNDİ

Panelde ilk sözü alan Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Balyer, Türkiye’nin 1848’den bu yana Darülmuallimin’den Köy Enstitülerine, öğretmen okullarından üniversitelere uzanan güçlü bir öğretmen yetiştirme geleneğine sahip olduğunu hatırlatarak Milli Eğitim Akademisi’nin bu geleneği “bir kalemde sildiğini” söyledi.

Mustafa Necati (Necati bey) ve Hasan Âli Yücel gibi yüksek profilli bakanların eğitimde tarihsel kırılmalar yarattığını hatırlatan Balyer, bugün eğitimci olmayan bir bakan eliyle öğretmen yetiştirmenin belirsizliğe sürüklendiğini vurguladı.

Akademiye girişte getirilen AGS sınavının, mülakat tartışmalarını daha uzun ve kapalı bir sürece dönüştüreceğini belirten Balyer, “Görünürde mesleğe hazırlık deniyor ama görünmeyen amaç öğretmen yetiştirmeyi tamamen bakanlığın kontrolüne almak ve ideolojik uyumlu bir öğretmen profili yaratmak” değerlendirmesinde bulundu.

Ardından konuşan Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Gümüş, eğitim politikalarındaki dönüşümü tarihsel bir çerçeveyle ele aldı. Cumhuriyet’in bilim temelli, laik ve eleştirel düşünceyi önceleyen eğitim modelinin yerini giderek daha dinî-muhafazakâr bir çizgiye bıraktığını vurgulayan Gümüş, Maarif Modeli’nin bu yönelimin son halkası olduğunu söyledi.

Dil-Tarih-Coğrafya gibi kurumların laik ve evrensel yurttaşlık anlayışını kurduğu bir dönemde, bugün “aklı selim, kalbi selim” gibi tasavvufi kavramların merkeze çekildiğini belirten Gümüş, “Ulus kavramı geri çekiliyor, yerine dini-manevi ‘millet’ anlayışı getiriliyor. Bu, yurttaşı özerk özne olmaktan çıkarıp itaatkâr bir kimliğe yönelten bir kırılmadır” dedi. Modelin, “değer telkini” ve manevi rehberlik uygulamalarıyla medrese geleneğini yeniden ürettiğini ifade eden Gümüş, bunun Cumhuriyet’in eşit yurttaşlık temelini zedelediğini söyledi.

ORTALAMAYI YANSITMIYOR

Programın üçüncü bölümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ceren Mutluer, Maarif Modeli’nin ölçme-değerlendirme boyutunu ele aldı. Mutluer, modelin öğrenciyi yalnızca sonuç üzerinden değil süreç içinde değerlendirmeyi amaçladığını ancak uygulamanın ciddi bilimsel tutarsızlıklar taşıdığını belirtti.

Özellikle fen ve Türkçe derslerinde kavram yanılgılarını artıran etkinlikler var” diyen Mutluer, tek bir soruda birden fazla beceriyi ölçme girişiminin psikometrik açıdan geçersiz olduğunu vurguladı.

TIMSS 2023’teki yükselişin de doğru okunması gerektiğini belirten Mutluer, “Deprem bölgesindeki dokuz il sınava dâhil edilmedi, sosyoekonomik düzeyi düşük iller de örneklem dışında bırakıldı. Bu nedenle başarı Türkiye ortalamasını yansıtmıyor” dedi.

İHTİYAÇLAR YOK SAYILDI

Sempozyuma ev sahipliği yapan Aydın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ragıp Özyürek, okul psikolojik danışmanlığında yıllardır ihtiyaç duyulan uzmanlaşmanın hâlâ hayata geçirilmediğini aktardı.

Öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişiminin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Özyürek, eğitim fakültelerinde “Okul Psikolojik Danışmanlığı” yüksek lisans programlarının açılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Programlarda kriz–travma, oyun terapisi, zorbalıkla mücadele ve kariyer gelişimi gibi derslerin bulunması gerektiğini belirten Özyürek, “Uygulamalar güçlenmeden

KARŞI DURACAĞIZ

Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sümer Aktan da son sözü alarak “Bu eğitim politikaları devam ettikçe biz öğretmenler de bu sisteme karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu bir genelleme değil hakikatin tecellisidir” diye ekledi.