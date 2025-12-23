İdeolojik hizmet bütçesi patladı

AKP’nin toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlardaki politikalarının büyük bölümünde din, belirleyici referans oldu. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kritik alanlardaki uygulamalar ile laiklik adeta rafa kaldırıldı. Kamu kaynaklarının büyük bölümü, toplumsal ihtiyaçlardan çok din hizmetlerine yönlendirildi.

AKP hükümetleri döneminde merkezi yönetim bütçesi, kamusal ihtiyaçları önceleyen bir mali araç olmaktan da çıkarıldı. Muhalefetin, “İdeolojik tahsis alanına dönüştürüldüğü” gerekçesiyle karşı çıktığı AKP hükümetlerince hazırlanan bütçelerde, “Din hizmetleri” her yıl büyük yer tuttu. Din hizmetlerine ayrılan dev paya karşın sosyal politikalara ayrılan düşük pay, yoksulluğu giderek derinleştirdi.

YÜZDE 757’LİK ARTIŞ

Genel bütçeden din hizmetleri için yapılan harcamada yıllara göre yaşanan artış da AKP’nin bütçe kullanım tercihlerini gözler önüne serdi. 2021 yılının tamamında 12 milyar 466 milyon 692 bin TL olan bütçeden din hizmetleri için harcanan para, 2025 yılının 11 ayında 106 milyar 960 milyon 291 bin TL’ye yükseldi. Din hizmetleri için bütçeden kullanılan kaynak, 2021 yılına oranla 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 757 arttı. Din hizmetleri için yapılan harcamada yıllar itibarıyla yaşanan artış dikkati çekti. 2021 yılında 12 milyar 466 milyon 692 bin TL olan bütçeden din hizmetleri için kullanılan kaynak, 2022-2025 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 22 milyar 452 milyon 619 bin TL

• 2023: 45 milyar 293 milyon 690 bin TL

• 2024: 69 milyar 255 milyon 849 bin TL

• 2025 (Ocak-Kasım): 106 milyar 960 milyon 291 bin TL