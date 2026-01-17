İdeolojik müfredata para aktı

Öğrencilerin büyük bölümünün başladığı sistemle öğrenimini tamamlayamadığı eğitim sisteminde 2025 yılında bir değişikliğe daha gidildi. Kamuoyunun tüm tepkisine karşın kapalı kapılar ardında, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” hazırlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim sisteminin kronik sorunlarına çözüm üretmekten çok, ideolojik yönlendirmeyi merkeze aldığı gerekçesiyle tartışma yarattı. Eğitimcilerin, “Bilimsel dayanakları kamuoyuyla yeterince paylaşılmadı” eleştirisinin yöneltildiği model, eğitimde laiklik ve bilimsellik ilkelerinin geri plana itildiği eleştirilerine de neden oldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 9 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kademeli olarak uygulanmaya başlandı. Eğitimcilerin, velilerin ve öğrencilerin tüm tepkisine karşın hayata geçirilen müfredat ilk olarak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirildi.

MAARİF’E 100 MİLYON KAYNAK AKITILDI

Saray’ın koridorlarında hazırlandığı ve “İktidarın istediği profile uygun öğrenci yetiştirmek” amacıyla uygulandığı gerekçeleriyle eleştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan harcamalar açığa çıktı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında 2025 yılında 100 milyon TL harcandığı öğrenildi.

HARCAMAYA 2026’DA DA DEVAM

2025 yılında, “Geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması” için 100 milyon TL harcanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için 2026 yılında yapılması öngörülen harcama da MEB’in 2026 yılı yatırım verilerinde paylaşıldı. Bakanlığa, tartışmalı yeni eğitim sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 120 milyon TL’lik yatırım ödeneği verildiği belirtildi.