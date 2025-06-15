IDF: “İran’dan İsrail'e balistik füze fırlatıldı”

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’dan İsrail’e balistik füze fırlatıldığını duyurdu.

IDF'den yapılan açıklamada, İran’dan İsrail'e fırlatılan bir balistik füze tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, “Hava savunması tehditleri vurmak için çalışırken önümüzdeki dakikalarda sirenlerin çalması bekleniyor” denildi. Ayrıca, İsrail'in merkezindeki sivillere, “ikinci bir emre kadar sığınaklarında kalmaları” talimatı verildi.

Bu talimatın hemen ardından Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs şehirlerinde sirenlerin çalmaya başladığı belirtildi.