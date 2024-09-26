İdil Bilgen göreve başlamadı: Önünde iki seçenek var
2024 Miss Turkey birincisi seçilen tıp doktoru İdil Bilgen, Bingöl’de atandığı göreve başlamadı. Bilgen’in önünde iki seçenek bulunuyor. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse bu göreve başlayabilecek, vermezse 6 ay sonraki kuraya katılabilecek.
Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı’nın Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl’e atanan 2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, göreve başlamadı.
İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı.
9 Eylül’de ataması yapılan İdil Bilgen’in 15 günlük başvuru süresi dün doldu. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse Bingöl’deki görevine başlayabilecek.
Bilgen, mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ay sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılabilecek.
Bilgen, daha önceki açıklamalarında mesleğini yapmak istediğini belirtmişti.