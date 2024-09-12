İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen nereli, kaç yaşında?

Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak seçilen İdil Bilgen hakkında Miss Turkey birincisi İdil Bilgen nereli, kaç yaşında aramaları internette hız kazandı. Peki, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi eski Miss Turkey birincilerinin jüri koltuğunda oturduğu Miss Turkey 2024'te birinci olan iki numaralı yarışmacı İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar!

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında birinci olarak ülkemizi Miss World güzellik yarışmasında temsil edecek yarışmacıdır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezunu olan İdil Bilgen, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızıdır. Metehan Bilgen isimli bir erkek kardeşe sahip olan İdil Bilgen'in katıldığı Miss Turkey 2024 yarışmasında 2'nciliği ise Cemre Üker almıştır.

İDİL BİLGEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2000 yılı İstanbul doğumlu olan İdil Bilgen, 24 yaşında ve Ankaralıdır.