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İdil’de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 15:50
  • Giriş: 13.07.2024 15:50
  • Güncelleme: 13.07.2024 15:51
Kaynak: İHA
İdil’de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şırnak’ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İdil çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 ADU 022 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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