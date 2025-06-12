İDO 38. yılını kutladı

İstanbul Sirkeci Vapur İskelesi’nde, dün akşam (11 Haziran) arabalı vapurda İDO'nun 38. yıl kutlaması kapsamında düzenlenen lansmanda İDO Yönetim ekibi, çalışanları, basın mensupları, iş dünyasından temsilciler ve İDO’nun iş ortakları bir araya geldi.

Etkinliğin sunuculuğunu Saadet Özsırkıntı üstlendi. İDO’nun tanıtım sunumu ile başlayan lansmanda İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan ve kaptanları temsilen Kaptan Ersin Kıymaz’ın konuştu.

Dr. Orhan, İDO'nun sadece bir deniz taşımacılığı şirketi olmadığını, Marmara Denizi’ndeki faaliyetlerinin yanı sıra; Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde turizme ve ticarete katkılar sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni açılan hatlarla ilgili olarak bu seferlerin yalnızca iki nokta arasında ulaşım sağlamakla sınırlı kalmayacağını aynı zamanda kültürel bağların, turizm ve ticaretin güçlenmesine de katkıda bulunacağını söyledi. Deniz taşımacılığında üstlendikleri role ilişkin konuşan Orhan, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik omurilik felçli bireyler için tekerlekli sandalye temin ederek ulaşımda fırsat eşitliği sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Görme engelli bireyler için tüm terminallerde ücretsiz olarak sunulan "Danış" hizmeti gibi adımlar atıldığı da dile getirildi.