İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 08:30, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:15, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 11:30 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.