İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: ANKA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO ve BUDO’nun internet sitelerinden yapılan açıklamada, "07.00 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 08.00 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 09.30 Mudanya - Eminönü/Sirkeci, 09.30 Mudanya - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - Eminönü/Sirkeci, 11.30 Eminönü/Sirkeci - Mudanya, 11.30 Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Mudanya, 07.45 Bandırma - Kadıköy, 08.30 Bursa - Kadıköy, 09.05 Kabataş - Bursa" seferlerinin iptal edildiği bildirildi.