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İDO'ya ait vapurun tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu

Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İstanbul Deniz Otobüsü işletmesine ait vapurun tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Bursa ATK'ye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Güncel
  • 28.09.2024 09:05
  • Giriş: 28.09.2024 09:05
  • Güncelleme: 28.09.2024 09:11
Kaynak: AA
İDO'ya ait vapurun tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskeleye yanaşan deniz otobüsünün tuvalet kısmında erkek cesedi bulundu.

Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesine ait vapur, Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştı.

Yolcuların inmesinin ardından görevliler tarafından vapurda yapılan son kontrollerde tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü.

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskeleye gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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