İDOP, "FATSA: Bir Doğrudan Demokrasi Deneyimi" etkinliği düzenleyecek

İstanbul Doğrudan Demokrasi Platformu (İDOP), Maltepe'de "FATSA: Bir Doğrudan Demokrasi Deneyimi" etkinliği düzenleyecek.

Fatsa’da 1980 öncesi yaşanan doğrudan demokrasi deneyimini gündeme taşıyan etkinlik, 4 Mayıs 2025 Pazar günü Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 16.30’da başlayacak olan etkinlik, panel, konser ve kokteyl bölümleriyle katılımcılara geniş bir program sunacak.

Programın sunuculuğunu Aynur Karabaş üstlenecek. Açılış konuşması ise İDOP Başkanı Kemal Erdoğan tarafından yapılacak.

İKİ AYRI PANEL

Etkinlikte iki ayrı panel düzenlenecek. İlk panel 18.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve konuşmacılar arasında gazeteci-yazar Prof. Dr. Doğan Tılıç ve Fransa Barjac Belediye Başkanı Edouard Chaulet yer alacak. Panelin moderatörlüğünü İlbey Kahraman yapacak.

İkinci panel ise 19.00-20.30 saatleri arasında düzenlenecek. Bu oturumda Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ve SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş, doğrudan demokrasinin yerel yönetimlerdeki karşılıklarını tartışacak. Moderatörlük yine İlbey Kahraman tarafından üstlenilecek.

Etkinliğin kapanışında saat 20.30’dan itibaren Mehmet Gümüş ve Bengisu Yankuncu’nun sahne alacağı bir konser düzenlenecek.