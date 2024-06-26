İdris Baluken'e hapis cezası

Eski HDP milletvekili İdris Baluken'e 3 ayrı konuşmasından dolayı her birine 1 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili İdris Baluken'e milletvekilliğinin sürdüğü 2014-2016 yılları arasında katıldığı eylem ve etkinliklerde yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında birleşen dosyalardan oluşan davanın duruşması görüldü.

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Baluken'in katılmazken avukatı Serdar Çelebi Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

MA'nın aktardığına göre iddia makamı Baluken'in 3 defa "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederken diğer suçlamalar yönünden ise beraatini istedi. Avukat Serdar Çelebi, iddia makamının beraat istemi yönündeki mütalaaya katıldıklarını ancak müvekkilinin "örgüt propagandası yapmaktan" cezalandırılması yönündeki mütalaasına katılmadıklarını belirtti.

Baluken'in bir propaganda suçlamasıyla ceza verilerek artırım hükümlerinin uygulanması talebini kabul etmeyen mahkeme, Baluken'e 3 defa "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından ayrı ayrı 1 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme, "2911 sayılı Kanuna Muhalefet Etmek'' suçlamasından ise Baluken'in beraatine karar verdi. Mahkeme, Baluken'in tekrar suç işlemeyeceğine dair kendilerinde olumlu kanaat oluşturmadığını belirterek, cezada takdiri indirim yoluna gitmedi.

GEÇEN SENE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Partinin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baluken, 30 Ocak 2017’de yapılan duruşmada hakkında verilen tahliye kararı sonra cezaevinden çıkmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Baluken, 22 gün sonra yeniden tutuklanmıştı.

Hakkındaki cezanın infazını tamamlayan Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün sonra tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden 5 Nisan 2023'te tahliye edilmişti.