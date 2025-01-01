İdris Baluken, Öcalan'ın mesajını yorumladı: Müzakere mekanizmasına ihtiyaç var

Eski HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, DEM Parti ve Abdullah Öcalan görüşmesine ilişkin "müzakere mekanizmasının oluşturulmasına ihtiyaç var" değerlendirmesi yaptı.

Baluken, Amed Dicle’nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin İmralı Cezavi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair sorularını yanıtladı.

Konuşmasında 'müzakere' vurgusu yapan Baluken, Öcalan'ın sözlerinin yeni bir paradigmaya işareet ettiğini vurguladı.

Söz konusu yeni paradigmanın ise "süreç olarak adlandırılabilmesi için müzakere mekanizmasının oluşturulmasına ihtiyaç" olduğunu vurguladı.

Baluken'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sayın Öcalan’ın sağlık ve morali ile ilgili genel kamuoyunun hep taşıdığı kaygı ve şüphe vardı. Heyetimiz yaptığı açıklamada da moralinin yüksek olduğunu, çalışmalardaki yoğunlaşma düzeyinin iyi olduğu ve sağlığının da yerinde olduğu söyledi. Bu da ayrı bir moral kaynağıdır. O koşullara birebir tanıklık eden ve sonrasında F Tipi’nin birebir çürütücü etkilerini doğrudan gözlemleyen biri olarak belirtiyorum, insanlık dışı koşullardan bahsediyoruz. İmralı’daki ağır işkence sistemi ve son 45 ayda uygulanan tecride rağmen Sayın Öcalan’ın sağlığını ve moralini bu kadar güçlü tutabilmiş olması aslında O’nun barışa karşı ayakta tuttuğu iradesinin gücünü gösteriyor. Orada güçlü bir inanç, irade ve yoğunlaşma olmaz ise bu çürütücü etkilere karşı insanın sağlığını dahi yerinde tutması dahi mümkün değil. Bu açıdan belirtilen mesajın içeriği önemli ve tarihidir.

"YENİ BİR PARADİGMA OLDUĞU KESİN"

Kendi görüşlerini heyetin farklı siyasi çevrelere, toplumsal çevrelere, devlette ilgililere götürerek, görüş almaları ve kendisine iletilmesini istiyor. Olumlu bir geri dönüt olursa buradan sürecin ilerlemesi ya da başlatılmasına dair hazır olduğunu ve yetkin olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla burada bir yeni bir paradigmadan bahsediyor. Yeni bir paradigma olduğu kesin.

Bu yeni paradigmanın süreç olarak adlandırılabilmesi için müzakere mekanizmasının oluşturulmasına ihtiyaç var. Müzakere mekanizması da müzakere koşulları sağlanarak, yapılacak bir şeydir. Sayın Öcalan 23 Ekim’de aile görüşü sonrası yansıyan mesajı kısaydı ama içerik ve kapsam bakımından derin ve anlamlı bir mesaj vardı. ‘Hukuksal ve siyasal zeminde çözülmesi için gerekli koşulların sağlanması’ ibaresi vardı. Son gelen mesajda da bunu görüyoruz.

"GÖRÜŞLERİNİ DOĞRUDAN KAMUOYUNA AKTARMASI GEREKİR"

Sayın Öcalan kendi pozisyonunu yani Kürt tarafının pozisyonunun büyük bir özgüvenle ortaya koyuyor. Buna yetkili ve ehil olduğunu ifade ediyor. Bunun olması sadece hükümetin izin verdiği dönemlerde bir heyetin gitmesiyle mümkün olmaz. Müzakere dediğimiz şey böyle bir şey değil. Sayın Öcalan’ın müzakere koşullarına, çalışma koşullarına sahip olması lazım. Kamuoyuna doğrudan fikirlerini açıklayabilmesi lazım. Kendi halkıyla, hareketiyle doğrudan kendisinin iletişim kuracağı olanaklara sahip olması lazım. Heyetin gitmesi önemlidir. Ancak heyetin dışında farklı kesimleri temsilen heyetlerin, gazetecilerin gitmesi, Sayın Öcalan’ın görüşlerini doğrudan kamuoyuna aktarması gerekir. Kalıcı bir barış olacak ise bütün bunları tabulaştırmaktan çıkarmak gerekiyor"