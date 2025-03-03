İdris Baluken: Yol haritası ve eylem planı halka sunulmalı

Eski HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını ve ardından PKK'nin ateşkes ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Baluken, yeni süreci şöyle değerlendirdi:

"Hasta kurtuldu, bu doğru, ancak kritik süreç hâlâ devam ediyor, hatta asıl iş şimdi başlıyor. Yoğun bakım takibi, bilimsel, disipliner, ciddi ve son derece hassas yaklaşımı gerektirir. Aksi durumda, küçük rehavetler dahi büyük gayretlerle yaşatılan hastayı kaybetmenize yol açar. Bugüne dek, barışı sokakta bırakıp sahip çıkmayanlar, onu deyim yerindeyse ölümün kıyısına taşıyanlar, böylesi bir müdahaleden memnuniyet duyup dersler çıkaracaklarına ya da onun üstüne titreyeceklerine, yapılan müdahaleyi sorgulama haddi gösteriyorlar. Bu ne etiktir ne de vicdani ve insanidir. Dışarıdaki milyonların yerine bu kurtarıcı müdahalenin, birkaç metrekarelik bir hücrede yıllarını geçiren biri tarafından gerçekleşmiş olması da herkes için ciddi bir özeleştiri hususudur. Şu gerçeği kimse inkar edemez; Öcalan'a ait bu hamle, savaşa dair karanlığın içinde adeta bir yıldız gibi parlamış, barışa dair aydınlığı bir kez daha her birimize göstermeyi başarmıştır."

"YOL HARİTASI VE EYLEM PLANI HALKA SUNULMALI"

PKK'nin çağrıdan iki gün sonra ateşkes ilan etmesinin ardından nasıl bir yol haritasının örüleceğine ilişkin ise, "Taraflar adına konuşmak zor ve gereksiz. Ancak sürece dair, siyasi ve bilimsel bir yol haritası, eylem planı ve takvimlendirmenin halka sunulmasında fayda olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"HIZLI HAREKET EDİLİRSE SÜREÇ, DIŞSAL ETKİLERDEN KORUNUR"

"28 Şubat 2015’te imzalanan Dolmabahçe Mutabakatı heyetinde yer aldınız. Önümüzdeki süreçte benzer ya da revize edilmiş bir mutabakat metnini bekliyor musunuz?" sorusuna "27 Şubat metni, bence 28 Şubat Dolmabahçe Mutabakatı'nın revize edilerek güncellenmesidir. Dolayısıyla yeni bir metin ihtiyacından çok metinde belirtilen hususlarla ilgili tarafların harekete geçmesi ve adım atmasına ihtiyaç vardır" şeklinde yanıt veren Baluken, "Ne kadar hızlı hareket edilir ve sonuca ne kadar çabuk ulaşılırsa süreç o düzeyde dışsal etkilerden korunmuş ve amacına ulaşmış olur" ifadeleriyle devam etti.