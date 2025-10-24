Idyros Antik Kenti Meclis gündeminde
CHP'li Erdem, Kemer’deki Idyros Antik Kenti alanına yapılmak istenen 900 yataklı otel projesini Meclis gündemine taşıyarak, projenin kültürel mirası tehdit ettiğini ve rant uğruna doğanın yok edildiğini söyledi.
Lİ Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Idyros Antik Kenti’nde yapılması planlanan 900 yataklı ve 5 katlı otel projesini CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem meclis gündemine taşıdı.
Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, yaptığı açıklamada; Antalya’nın doğal, tarihi ve turizm alanlarının AKP iktidarı tarafından gün be gün talan edildiğini ve ranta açıldığını, Antalya’nın tüm güzellik ve değerlerinin bu iktidar tarafından yok edilmeye çalışıldığını söyledi.
Erdem; Kemer’ in son yeşil alanlarından biri olan bölgede planlanan otel projesinin, antik kentin büyük bir kısmının inşaat alanı haline dönüştürmesine neden olacağını belirterek bunun kültürel mirasımızı riske atacağını söyledi.
Antalya halkının ve STK’ların da projeye karşı durduğunun altını çizen; süreçlerin bilimsel, şeffaf ve halka açık yürütülmesi gerektiğini belirten CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem soru önergesinde şu sorulara yer verdi:
- Bu tür büyük yataklı otel projeleri için Bakanlığınız hangi kriterleri uygular? Özellikle kültür ve doğal miras alanları içinde, ya da yakınında yer alan bölgelerde “yatırım” ve “koruma” dengesi nasıl sağlanmaktadır?
- Söz konusu bölgede yapılması planlanan otel yatırımının Bakanlığınızca bu aşamada uygun bulunduğuna dair resmi bir yazı, görüş ya da onay bulunmakta mıdır? Var ise içeriği nedir?
- Bakanlığınızca, Idyros Antik Kenti ve çevresinin “Koruma Amaçlı İmar Planı” kapsamında değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi tarih ve hangi kurum tarafından yürütülmüştür?
- Söz konusu bölge ile ilgili arkeolojik kazı, sondaj, jeoradar vb. çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi bulgulara rastlanmıştır? Bulgu raporları ve sonuçları kamuyla paylaşılacak mıdır?
- Otel yatırımına karşı dile getirilen “antik kentin bilin¬meyen alanlarının tehdit altında olduğu” iddiası Bakanlığınız nezdinde değerlendirilmiş midir? Bakanlığınız tarafından antik kent sınırlarının kesin olarak belirlenmesi için hangi adımlar atılmıştır?
- Bakanlığınızın, kültür ve doğal miras alanlarında yapılacak turizm yatırımları açısından şeffaflık, halkın katılımı ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği açısından izlediği yöntemler nelerdir?
- Bu alanda yapılması planlanan yatırımın imar, çevre, kültür varlıkları açısından yol açabileceği potansiyel riskler Bakanlığınız tarafından değerlendirilmiş midir? Bu risklere karşı hangi önlemler alınmaktadır?