Idyros Antik Kenti Meclis gündeminde

Lİ Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Idyros Antik Kenti’nde yapılması planlanan 900 yataklı ve 5 katlı otel projesini CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, yaptığı açıklamada; Antalya’nın doğal, tarihi ve turizm alanlarının AKP iktidarı tarafından gün be gün talan edildiğini ve ranta açıldığını, Antalya’nın tüm güzellik ve değerlerinin bu iktidar tarafından yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

Erdem; Kemer’ in son yeşil alanlarından biri olan bölgede planlanan otel projesinin, antik kentin büyük bir kısmının inşaat alanı haline dönüştürmesine neden olacağını belirterek bunun kültürel mirasımızı riske atacağını söyledi.

Antalya halkının ve STK’ların da projeye karşı durduğunun altını çizen; süreçlerin bilimsel, şeffaf ve halka açık yürütülmesi gerektiğini belirten CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem soru önergesinde şu sorulara yer verdi: