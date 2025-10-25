İdyros Antik Kenti’ne otel ısrarı

Haber Merkezi

Antalya Kemer’de Ayışığı koyunun güneybatısında, İdyros Antik Kenti’nin bitişiğindeki orman alanı Nisan 2023’te Özak GYO şirketine tahsis edilmesine tepkiler sürüyor. 293 bin 500 m²’lik arazinin (29,3 hektar, 41 futbol sahası) 2068 yılına kadar üst kullanım hakkı şirkette verildi.

Bölge halkı ve meslek örgütleri, ÇED süreci başlatılmadan ve ruhsat alınmadan alana iş makinelerinin sokulduğunu, Nisan 2024’te yol açma çalışmaları sırasında arkeolojik buluntulara rastlamasına rağmen işlemlerin devam ettiğini iddia etti. “Antik kentin yayılım sınırları bilinmeden proje dayatılıyor” tepkisi ise devam ediyor.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, projeyi TBMM gündemine taşıdı. “ÇED süreci başlatılmadan, ruhsat alınmadan iş makineleri ile çalışmalara başlandığı, kazı sırasında antik seramik ve diğer kalıntıların ortaya çıktığı yönünde iddialar mevcut. ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’ ile yerine otel yapılmak istenen Idyros Antik Kenti, Kemer’e turist sağlayacak ve büyük bir kültürel miras kapasitesine sahiptir. Koruma Amaçlı İmar Planı’nın, Kültür Bakanlığı’nca ‘bekletme’ kararı verilmiş olmasına rağmen askı süresini tamamladığı öne sürülmektedir” ifadeleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı’na soru önergesi verdi. Erdem, önergede şeffaflık, koruma-yatırım dengesi ve resmî onayların içeriği hakkında yanıt istedi.

BARINAKLAR KALDIRILDI

Kemer Doğa Dostları Derneği Başkanı Hasan Aktaş ise bölgede balıkçı barınaklarının kaldırıldığı, balıkçıların yerlerinin değiştirildiği belirtti. Aktaş, “Otel inşaatı başladı. Orada balıkçılık yapan kişilerin barınakları kaldırıldı. Ayrıca Fransız tatil kenti de yok olacak otel yüzünden. Projenin detayları hala mevcut değil elimizde. Süreç şeffaf yürütülmüyor ve kimse de otele ilişkin açıklama yapmıyor” sözleriyle tepki gösterdi.