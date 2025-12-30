Idyros’u otele feda etmeyin

Haber Merkezi

Antalya’da yurttaşlar kültürel mirası hedef alan otel projesine karşı ses yükseltti. Idyros Antik Kentine Dokunma Hareketi’nin çağrısıyla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu önünde eylem gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamanın ardından, koruma statüsünün yükseltilmesi için kurula dilekçe verildi. Açıklamayı okuyan Idyros Antik Kentine Dokunma Hareketi’nden Erol Malçok, yıllardır süren tahribata dikkat çekti.

Yurttaşlar, antik kentin sınırlarının bilimsel yöntemlerle yeniden belirlenmesini, sit statüsünün yükseltilmesini ve otel izninin askıya alınmasını talep etti. Malçok, “Jeoradar ve diğer teknolojik araçları kullanarak, acil kazılar ve sondajlar yapılarak, şeffaf bir çalışmayla kentin tümünün gün ışığına çıkarılmasını, hak ettiği koruma statüsüne kavuşturulmasını bekliyoruz” dedi.