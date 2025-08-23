İEF için İzmirlilere davet

Kentin simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla düzenlenen fuar, 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihlerinde Kültürpark’ta ziyaretçileri ağırlayacak.

Uluslararası organizasyon için Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bizim için gerçekten özel bir an. İzmir’de pek çok çalışma yapıyoruz ama İEF hepinizin bildiği gibi İzmir’in simge organizasyonlarından. Ama sadece İzmir değil, Türkiye’de yapılan ilk fuar, ilk uluslararası fuar olarak ülke tarihine damgasını vurmuş. Ama aynı zamanda geçen 94 yıl içinde Türkiye’den çok fazla sayıda insanın ziyaret etmesiyle onlar için de özel önem kazanmış bir fuar. Böyle bir etkinliği organize etmek büyük onur ve keyif. Aynı zamanda bir o kadar büyük sorumluluk” dedi.

Tugay bu sene yapılan küçük değişiklikten de söz ederek “Bence zamanla gelenekselleştikçe, renklendikçe hakikaten etkileyici bir görselliğe dönüşecek. Bir kortejle başlayacak fuarımız. Dünyadaki pek çok festivalin geçit törenleri vardır. Özellikle şehir dışından gelen konukların katıldığı ama şehrimizin renkli temalarının yer aldığı güzel bir geçit törenini bu sene başlatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun muhteşem bir görsel şova dönüşeceğini düşünüyorum. İzmir’in Türkiye’nin sosyal, kültürel yapısında öncü kenti olduğunu biliyoruz. Pek çok şehir İzmir’den ilham almıştır. Ama genel olarak İzmir’in organizasyonları her zaman başka şehirlere ilham vermiştir. Bu yapacağımız geçit töreni daha sonraki yıllarda daha da renklendikçe uluslararası boyuta ulaşacak. Bu sene Balkan kültürü temasını daha yoğun olarak fuarımızda işlemeye karar verdik. Balkan Halk Dansları Festivali’ni de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Çim alanlardaki etkinliklerle, gençler ve çocuklar için hazırlanan programlarla fuarda renkli görüntülerin yaşanacağını aktaran Tugay, İzmirlileri şehre katkı vermeye davet etti. Tugay, “Herkesin elinden gelen her türlü katkıyı, İzmir için ortaya koyması lazım. Bu anlamda basınımıza da, iş dünyamıza da, kültür ve sanat alanında yetişmiş çok değerli İzmirlilere de çok önemli görevler düşüyor. Herkes mutlaka elinden geleni yapmalı. Bir yerde kalkınma varsa, geleceğe dair umut ve heyecan varsa, bu hep beraber olduğumuz zaman gerçekleşecektir. Bunu hiç kimse unutmasın. Ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Emin olun çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel şeyler adım adım İzmir’de gerçekleşecek. Tüm hemşehrilerimizi fuarımıza bekliyoruz. Burada mutluluk duyacakları pek çok şey görecekler. Önümüzdeki yıl inşallah 95’incisinde de çok daha güzelini hep beraber yapacağız. Bu sene için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

FUAR DEMEK İZMİR DEMEK

Toplantıda konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, “Burası Türkiye’de fuarcılığın başladığı yer. Bu sene fuarı, Fuar Şehrin Kalbinde sloganıyla yapıyoruz. Fuar gerçekten şehrin kalbinde. Çünkü Kültürpark şehrin kalbinde. İzmir’de yaşayan herkesin Kültürpark’ta, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda anısı var. Bu yüzden 94 yıldır fuar demek, İzmir Enternasyonal Fuarı demek. Fuar demek İzmir demek. Genç cumhuriyetin çok önemli bir mirası. Çocuklara, gençlere 7’den 70’e herkese hitap edebilecek, sanatla, sporla, kültürle dolu bir fuar hazırladık” diye konuştu.

Onur konuğu olarak bugüne kadar birçok farklı ülkeyi ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olacak. Bosna Hersek’ten Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri, ticaret odaları, farklı kurum ve kuruluşlar fuarda yer alacak. Bosna Hersek kültürünü yansıtan stantlarda gastronomiden el sanatlarına, kent tanıtımından kültürel ürünlere kadar geniş bir yelpaze İzmirlilerle buluşacak. Fransa, Fildişi Sahilleri, Hindistan, Ukrayna ve Kamboçya fuara katılan ülkeler arasında yer alıyor. İtalya Konsolosluğu aracılığıyla Tamburi del Vesuvio müzik grubu da İEF’e katılarak farklı günlerde performans sergileyecek. B40 üyesi şehirlerden üst düzey yöneticiler ve yabancı heyetler de ziyaretçiler arasında yer alıyor.

İEF’nin resmi açılış töreni 29 Ağustos saat 20.00’de Lozan Kapısı – İsmet İnönü Heykeli önünde yapılacak. Açılış öncesinde saat 19.30’da Gündoğdu Meydanı’ndan başlayıp Lozan Meydanı’nda sona erecek korteje, bando gösterisi ve Balkanlılar Halk Dansları Festivali katılımcılarının dansları renk katacak. Ayrıca, açılış töreninde gerçekleşecek Flying Screen gösterisi, izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

ÇİM KONSERLERİ İLE 12 GÜN BOYUNCA MÜZİK ŞÖLENİ

Fuar akşamlarının vazgeçilmezi Çim Konserleri, bu yıl da on binlerce müzikseveri Kültürpark’ta buluşturacak. 29 Ağustos’ta Candan Erçetin ile başlayacak konser serisi, 30 Ağustos’ta Edis ve ön performansta Ali Altay ile İzmirlilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül’de Ceza, 2 Eylül’de Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası sahnede olacak. 3 Eylül’de Derya Uluğ, 4 Eylül’de de Gripin Migros sponsorluğunda Çim Konserleri’nde yer alacak. Çim Konserleri kapsamında 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman sahne alacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlayacak.

Bu yıl İEF, sergi programıyla da dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğiyle “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi ile Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” Sergisine Atlas Pavyonu ev sahipliği yapacak. “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi, Ulu Önder’in bugüne dek gün yüzüne çıkmamış 250 fotoğrafı, 226 kişisel eşyası ve yüzlerce belgeyle tarihe ışık tutacak. Zübeyde Hanım’ın mektuplarından Atatürk’ün sağlık cihazlarına kadar birçok özel parça sergide ziyaretçilerle buluşacak. Fuarla birlikte kapılarını açacak sergi, 21 Aralık 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un veri bilimi ve yapay zekayı sanata dönüştürdüğü “Şifanın Algısı” ilk kez izleyici ile buluşacak “Makine Rüyaları: Ege” sergilerindeki eserler, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda teknolojiyi sanatla buluşturan güçlü bir örnek olacak. Sergi 30 Eylül tarihine kadar açık olacak.

Kültürpark’ta 1939 yılında inşa edilen ve geçmişte İzmir Tarih ve Sanat Müzesi olarak kullanılan bina, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek görsel sanatlar galerisi haline getiriliyor. Orijinal haline çevrilen bina, sergi salonu olarak dünyaca ünlü İzmirli Seramik Sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın adını taşıyarak “Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi” olarak sanatseverlere hizmet edecek. Galeri, İzmirli Uluslararası Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ile birlikte, Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası Seramik Koleksiyonu’nu sanatseverlerle buluşturacak. Sergiler, 26 Ağustos – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda ise İzmir Planlama Ajansı’nın hazırladığı “İz’in Peşinde Kentin İçinde Sergisi” yer alacak. Sergi, 30 Ağustos-21 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Çocuklar için de İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü, Dobidop Eğitim Otobüsü, Mobil Çocuk Sahne ve EÇEV etkinlikleriyle masal anlatımından oyun atölyelerine kadar dolu dolu bir program hazırlandı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından, Mobil Çocuk Sahne’de 6 ve 7 Eylül’de Kendini Arayan Zürafa, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ise 31 Ağustos ve 7 Eylül’de Soytarılar Okulu isimli çocuk oyunları sahnelenecek. Minikler, etkinliklere katılarak fuarın tadını çıkaracak.

Fuar Söyleşileri, ziyaretçilere bilgi ve ilham dolu buluşmalar sunacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi önündeki çim alanda gerçekleşecek söyleşilerde; çevre, tarım, kadın hakları ve tarih gibi farklı konular ele alınacak. 3 Eylül’de Doğayla Şiddet Söyleşisi ile Gıda Egemenliğinden Gıda Güvenliğine konulu panel ziyaretçilerle buluşacak. 4 Eylül’de Standart Up Etkinliği ve İklim Değişikliği ve Kuraklığın Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri konulu sunumlar gerçekleşecek. 5 Eylül’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söyleşisi ile Geçmişten Günümüze İzmir’in Gazoz Tarihi söyleşileri olacak. 6 Eylül’de İzmir Bira ve Birahaneleri söyleşisi, 7 Eylül’de ise İnsan Kökeni üzerine imza ve söyleşi etkinliği düzenlenecek. Söyleşiler, fuar katılımcılarına hem bilgilendirici hem de interaktif bir deneyim sunacak.

GÖL GAZİNOSU FUARA HAZIR

Kültürpark’ın simge yapısı Göl Gazinosu, aslına uygun restore edilerek sosyal tesis ve Mutfak Müzesi olarak hizmete açılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın önerisiyle Kültürpark’taki tarihi Göl Gazinosu’nu İzmir Mutfak Müzesi’ne dönüştürüyor. Müzenin küratörü Nejat Yentürk, üç önemli koleksiyoncunun bağışladığı binlerce eserle eşsiz bir arşiv oluşturduklarını belirtiyor. Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı gastronomi müzeleri arasında yer alması hedeflenen proje, İzmir’in zengin mutfak kültürünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Müzenin tanıtımı için hazırlanan ön sergi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında Göl Gazinosu’nun fuayesinde İzmirlilerle buluşacak. Bu sergi, müzenin içeriğine dair seçilmiş örneklerle merak uyandırıcı bir ön gösterim niteliğinde olacak.