IELTS ne demek? IELTS neden gerekli?

IELTS (International English Language Testing System), dünya genelinde akademik ve profesyonel alanlarda İngilizce dil yeterliliğini ölçmek amacıyla uygulanan uluslararası bir sınavdır.

Başta ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok üniversite, işveren ve göçmenlik ofisleri tarafından resmi bir yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir.

IELTS, dinleme, okuma, yazma ve konuşma (listening, reading, writing, speaking) olmak üzere dört temel beceriyi ölçerek adayların İngilizce seviyesini kapsamlı bir şekilde değerlendirir.

IELTS SINAVI TÜRLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ

IELTS, adayların hedeflerine göre iki farklı formatta sunulmaktadır: IELTS Academic ve IELTS General Training.

Akademik IELTS, üniversite ve yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için uygunken, Genel Eğitim IELTS, iş başvuruları ve göçmenlik süreçleri için tercih edilir.

Sınav, 1 ile 9 arasında bir puanlama sistemine sahiptir ve birçok kurum, başvuru için minimum 6.5 veya 7.0 puan talep etmektedir.

IELTS, dünya çapında geçerliliği olan en prestijli İngilizce dil sınavlarından biri olarak kabul edilmektedir.