İETT: "154 yıllık İETT’nin itibarına zarar verilmeye çalışılıyor"

Son dönemde basına yansıyan ve İETT araçlarının karıştığı kazalar ve yangınlarla ilgili bir açıklama yapıldı.

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamada, suçlamalar 'asılsız ve iftira' olarak nitelendi ve şu bilgilere yer verildi:



"KONU 2024 YILI ARALIK AYINDAN BERİ KONU SAVCILIKTADIR"

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Cihan D. isimli bir şahsın asılsız ve iftira niteliğindeki iddialarına yer verilerek; bir kamu hizmeti veren, ülkemizde alanının öncüsü ve en önemli kurumu olan 154 yıllık İETT’nin itibarına zarar verilmeye çalışıldığı görülmektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki söz konusu şahsın tüm iddiaları asılsızdır ve 2024 yılı Aralık ayından beri konu savcılıktadır.

"SÖZ KONUSU ŞAHIS HİÇBİR ZAMAN İETT'NİN BİR ÇALIŞANI OLMAMIŞTIR"

Söz konusu şahıs hiçbir zaman İETT’nin bir çalışanı olmamıştır. Daha önce çalıştığı firma tarafından da, usulsüz talepleri ve iş ahlakına uymayan davranışları sebebiyle 4 Aralık 2024 tarihinde işten çıkartılmıştır. Çalıştığı firmaya karşı iftira ve hakaret içeren davranış ve paylaşımlarının devam etmesi sebebiyle de ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur ve hukuki süreç devam etmektedir."

"İTİRAF VİDEOSU SUÇ DUYURUSU DOSYASINA EKLENMİŞTİR"

Açıklamada, Cihan D. hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu da anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Şahsın, Kurumumuzu doğrudan hedef alan iftira dolu paylaşımları sebebiyle de Kurumumuzca 3 Ocak 2025 ve 14 Mart 2025 tarihlerinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs ayrıca, 10.03.2025 tarihinde bindiği bir İETT aracında İETT kaptanına; söz konusu iddialarını İETT’nin itibarını zedelemek amacıyla yaptığını ve bunun neticesinde de, İstanbul’da bir ilçe belediye başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini beyan etmiştir ve bu itiraf videosu Kurumumuz arşivinde yer almaktadır ve savcılıktaki dosyaya da eklenmiştir.

"İETT, İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN DENETLENMEKTEDİR"

İETT; İstanbul’un ve ülkemizin en önemli ve en büyük toplu ulaşım Kurumudur. Bir kamu kurumu olan İETT’nin tüm iş ve işlemleri; İBB Meclisi, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği gibi devletimizin ilgili kurumları tarafından denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Tarihi, ulusal ve uluslararası birçok ödülle taçlandırılmış olan İETT, ilk günkü misyonu ve yenilikçi vizyonu ile İstanbul’a 'Her seferinde daha iyiye hedefiyle' tam yol ileri çalışmaya devam etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için önemle bilgilerinize sunarız.”