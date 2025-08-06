İETT açıkladı: İstanbul'da 2 yeni gece hattı hizmete başlıyor

İETT gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar aralıksız hizmet verecek 2 yeni gece hattını daha hizmete alıyor.

İETT GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU

İETT Genel Müdürü İrfan Demet tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00:00’da; 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş ve 50G Göktürk - Taksim Gece Hatlarının hizmete başlayacağı açıklandı.

Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

OTOBÜS HATLARI VE GÜZERGAHLARI

İETT’nin yeni hatlarından 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş Gece Hattı; Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Balat-Cibali-Unkapanı-Şişhane-Tarlabaşı-Taksim-Beşiktaş güzergâhında, 50G Göktürk - Taksim Gece Hattı ise; Göktürk Köprübaşı Mahallesi-İstanbul Evleri-Hoşdere-Kemerburgaz-Hasdal-Alibeyköy Metro-Miniatürk-Halıcıoğlu-Kasımpaşa-Şişhane-Taksim arasında hizmet verecek.