İETT'den ek sefer açıklaması

İETT bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi için ek seferler düzenleyeceğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:

"Bu akşam saat 20.30’da Şükrü Saraçoğlu Chobani Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi heyecanı için; 20.00’dan sonra planlanan 419 sefere ek olarak, otobüs hatlarımızda 60 metrobüs hattımızda ise 120 ek sefer hizmete sunulacaktır.

Ayrıca Beşiktaş taraftarlarının stada ulaşımı için 30 otobüs ile hizmet verilecektir. Derbi mücadelesinde her iki takımımıza da başarılar dileriz."