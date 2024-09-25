İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü

Türk Halk Müziği’nin en önemli ustalarından olan ve halk arasında 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinen Neşet Ertaş, yaşama vedasının 12.yıl dönümünde İETT’nin kendisi için özel olarak tasarladığı otobüs ile anılıyor.

Sanat hayatına 1950’li yılların başında TRT Ankara Radyosu’nda başlayan Neşet Ertaş, dillere ve gönüllere kazanan sayısız bestesi ile Türk Halkının gönünde adeta taht kurdu.

25 Eylül 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman Neşet Ertaş’ın anısını İstanbul caddelerinde anmak isteyen İETT, onun besteleri ve fotoğrafları ile tasarlanan iki farklı otobüsü vefatının yıl dönümü haftasında İstanbulluların hizmetine sundu.

Hem Avrupa Yakası’nda hem de Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlayan araçlar, 1 hafta boyunca İstanbullulara hizmet verecek.