İETT'den yeni transfer merkezi ve ücretsiz entegre hatlar

İETT, Alibeyköy Transfer Merkezinin hizmete açıldığını duyurdu. Buna göre metro, tramvay ve İETT araçlarının birleşim noktası Alibeyköy Transfer Merkezi’ne gelen yolcular, farklı seferlere ücretsiz aktarma yapabilecek.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Alibeyköy Transfer Merkezini hizmete açtı. Metro, tramvay ve İETT araçlarının birleşim noktası Alibeyköy Transfer Merkezi’ne gelen yolcular, farklı seferlere ücretsiz aktarma yapabilecek.

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbulluların; Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bayrampaşa ilçelerinden Alibeyköy Transfer Merkezi’ne ulaşımları için TM kodu ile günde 131 adet otobüsle 2 bin 370 farklı sefer düzenlenmeye başlandı.

Alibeyköy Transfer Merkezi’ne gelen İstanbulların; Bakırköy – Beşiktaş – Şişli – Beyoğlu Taksim – Yenikapı – Mecidiyeköy – Levent – Vezneciler – Kazlıçeşme – Esenler Otogarı ve Hacıosman Metro Durağı gibi şehrin birçok farklı noktasına ulaşabilmesi için 50 kod numaralı otobüslerle günde 2 bin 713 sefer düzenleniyor.