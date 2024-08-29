İETT, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının sebebini açıkladı

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 50 kişinin ise yaralandığı metrobüse kazasına ait net görüntüler ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alınmıştı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Küçükçekmece'de bu sabah yaşanan metrobüs kazasıyla ilgili İETT'den açıklama yapıldı. Açıklamada, '29 Ağustos 2024 Perşembe günü, Metrobüs Hattında yaşanan trafik kazası sebebiyle 1 yolcumuz vefat etmiş, yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır' denildi

'TEKNİK VE İDARİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İlk incelemelere göre kaza sebebinin; Metrobüs Hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol Çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç farketmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir. Nitekim kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır.Kazayla ilgili teknik ve idari soruşturma titizlilikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz'

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valillikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan İstanbul Valiliği, yeni bir açıklama daha yaparak, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, kapsamlı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İmamoğlu, "Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.