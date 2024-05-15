İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit etmişti: Taksicinin çalışma belgesi iptal edildi

Üsküdar'da, yol verme tartışmasında İETT otobüsünün kadın sürücüsünü tehdit eden taksi şoförü gözaltına alındı. Taksicinin çalışma belgesi iptal edildi

Üsküdar’da yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı kadın İETT otobüsü şoförünü tehdit edip, küfür ve hakaretlerde bulunduktan sonra otobüsün camını yumruklayan taksici yakalandı. Taksici M.V.A.'ya toplam 8 bin 509 lira para cezası kesilirken toplu taşıma aracı kullanım kartı süresiz iptal edildi.

Olay, Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında, Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 34 TJR 50 plakalı taksi şoförü ile 11Ü hat numaralı Esatpaşa-Üsküdar seferini yapan İETT otobüs şoförü Sevtap Danış arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Otobüsün etrafında dolaşan taksici, kadın şoföre küfür ve hakaretler etmeye başladı. Cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden taksici otobüsün camını yumrukladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapan Sivil Trafik Ekipleri, 34 TJR 50 plakalı taksinin şoförü M.V.A.'nın kimliğini tespit etti. M.V.A'ya belediyeden verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımak maddesinden 6 bin 439 TL, Yönetmelikte gösterilen kural yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak maddesinden 690 TL, Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek maddesinden 690 TL, Saygısızca araç kullanmak maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 8 bin 509 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Kartı süresiz şekilde iptal edilirken, 34 TJR 50 plakalı ticari taksinin çalışma ruhsatı 15 süre ile trafikten men edildi.

Öte yandan taksi şoförü M.V.A. hakaret ve tehdit maddelerinden adliyeye sevk edildi.