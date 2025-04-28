İETT, 'sahte faturayla belediye dolandırıldı' iddiasını yalanladı: Hiçbir iş bağlantımız yok

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) İşletmeleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltı listesinde bulunan Erkan Şimşek'in sahte fatura keserek İBB'yi milyonlarca lira dolandırdığına yönelik iddiayı yalanladı. Açıklamada, Erkan Şimşek'in İETT ile hiçbir iş bağlantısının olmadığı vurgulandı.

Yandaş Yeni Şafak gazetesi, "Bozuk otobüslerin sorumlusu firari" başlığıyla yayımladığı haberde, İBB’nin İETT otobüslerinin tamiri için anlaştığı Erkan Şimşek'in “tamir gideri” adı altında yüz milyonlarca liralık sahte fatura kestiğini yazdı.

İETT İLE HİÇBİR İŞ BAĞLANTISI YOK

Haberde, sahte faturlarla belediyenin zarar ettirildiği iddia edildi.

Konuya ilişkin İETT'den yapılan açıklamada, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu, Erkan Şimşek isimli şahıs veya haberde ismi geçen firmanın İETT ile hiçbir iş bağlantısının olmadığı kaydedildi.