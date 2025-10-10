İETT şoförü trafikteki tartışma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı

Ataşehir'de 9 Ekim'de trafikte uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve başka bir araçla tartıştığı ifade edilen İETT şoförü işten el çektirilerek hakkında idari işlem başlatıldı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 9 Ekim 2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde görevli bir şoför hakkında, trafikte uygunsuz davrandığı başka bir araçla tartışma yaşamasının tespit edilmesi üzerine inceleme başlattı.

​Kurumdan yapılan açıklamaya göre, tartışmaya karışan söz konusu İETT şoförü, kurum tarafından işten el çektirilerek görevden uzaklaştırıldı.

Yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"9 Ekim 2025 tarihinde Ataşehir İlçesi’nde bir İETT şoförünün trafikte başka bir araç ile tartışma yaşadığı ve uygun olmayan davranışta bulunduğu tespit edilmiştir.

Kurumumuzca; söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup, hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

İETT olarak, yolcularımıza daha kaliteli ve daha hızlı toplu ulaşıma hizmeti sunmak için her seferinde daha iyiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz."