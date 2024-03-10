İETT ve metro seferlerine ‘Ramazan’ ayarı

İETT’nin gece hatları ile Metro İstanbul’un gece metrosu uygulaması, Ramazan’da da hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayı öncesi ihtiyaç tespiti yaptığı 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırıyor.

İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin TL’lik market kartı desteği sağlıyor. İstanbullular, söz konusu market kartlarını bin 100’ün üzerinde farklı makette kullanabiliyor. Market kartları dışında yine temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de gıda kolisi yardımı yapılıyor. İçerinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolileri, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Ayrıca, bunların yanında 110 bin haneye 2 bin TL’lik nakit desteği de devam ediyor. İhtiyaç sahipleri, yardım talepleri için www.sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine başvurabiliyor. 153 Çözüm Merkezi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebiliyor.

GÜNLÜK 16 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

Geçtiğimiz yıl 9 ilçede verilen iftar yemeği hizmetinin bu yıl Ramazan ayında da 9 ilçede (Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu yıl 11 Kent Lokantası da hizmette olacak. Kent Lokantaları için günlük 1000, ilçeler için günlük 10 bin ve iftar çadırları için 5 bin olmak üzere toplam 16 bin kişilik iftar yemeği hazırlanacak.

MOBİL BÜFELER DE HİZMETTE OLACAK

İstanbul genelinde 10 noktada Mobil Büfe ile hizmet verilecek. Ramazan ayı boyunca iftar saatinden önce her biri bin kişi kapasiteli Mobil Büfelerle Avrupa yakasında 6; Anadolu yakasında da 4 olmak üzere 10 noktada vatandaşlarıa kumanya dağıtımı yapılacak.

Anadolu Yakası Mobil Büfe Noktaları şöyle:

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

• Kadıköy İskele

• Kozyatağı Metro

• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Avrupa Yakası Mobil Büfe Noktaları ise şöyle:

• Avcılar Metrobüs

• Beşiktaş İskele

• Beylikdüzü Metrobüs

• Cevizlibağ Metrobüs

• Mecidiyeköy Metrobüs

• Esenyurt Meydan

İFTAR ÇADIRI

Ramazan ayı boyunca her iki yakada 1’er noktada olmak üzere 2 noktada, 500 kişilik kapasiteli çadırlarda toplamda 5000 kişilik yemek dağıtılacak. İftar çadırı kurulacak noktalar şöyle:

Anadolu Yakası:

• Üsküdar Meydanı

Avrupa Yakası:

• Eminönü Meydan ı

YOLDAKİ İSTANBULLULAR İÇİN

İftar saatinde yollarda olan vatandaşlar için çadırlardan destek alınarak, 18 ana arterde, araçlara iftariyelik kumanya ve sıcak çorba dağıtım paketi verilecek. Kumanya paketi verilecek noktalar:

• Kartal Metro

• Ümraniye Metro

• Mahmutbey Gişeler

• Yenikapı Marmaray

• Eyüp Sultan Meydan

• Sultanahmet Meydan

• Çekmeköy Metro

• Pendik İdo İskele

• Fatih Saraçhane

• Mahmutbey Metro

• Sultanbeyli Meydan

• Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu

• Esenler Oruç Reis Metro İstasyonu

• Sultangazi Meydan

• Bağcılar Meydan

• Çatalca Cumhuriyet Meydanı

• Davutpaşa Metro Durağı

• Zeytinburnu Tranvay Durağı

KENT LOKANTALARI

Kent Lokantaları, 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ramazan ayı süresince İBB Sosyal Tesisleri ve Kent Lokantalarında, Ramazan ayına özel tasarlanan tepsi altları kullanılacak. Saat 18.00 itibarıyla hizmete ara verilecek lokantalarda iftar saati için hazırlık yapılacak ve sandalye sayısı kadar iftar yemeği verilecek.

HASTANE ACİL SERVİSLERİNE SAHUR HİZMETİ

2024 Ramazan ayı süresince Anadolu yakasında 13, Avrupa yakasında da 18 noktadaki hastane acil servislerinde, sahur vaktinden 1 saat önce 150 bin sahurluk dağıtımı yapılacak. Dağıtım yapılacak hastane mobil noktaları şöyle:

Anadolu Yakası:

• Beykoz Devlet Hastanesi • Maltepe Devlet Hastanesi • Pendik Devlet Hastanesi • Tuzla Devlet Hastanesi • Sultanbeyli Devlet Hastanesi • Üsküdar Devlet Hastanesi • S.B.Ü. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir • Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik • Sancaktepe Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi • S.B.Ü. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye • S.B.Ü. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

Avrupa Yakası:

• Arnavutköy Devlet Hastanesi • Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi • Başakşehir Devlet Hastanesi • Bayrampaşa Devlet Hastanesi • Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi • Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi • Eyüpsultan Devlet Hastanesi • İstinye Devlet Hastanesi • Kağıthane Devlet Hastanesi • Beylikdüzü Devlet Hastanesi • Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi • S.B.Ü. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi • S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi • S.B.Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi • S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

İETT’NİN GECE HATLARI RAMAZAN’DA DA DEVAM EDECEK

İBB bağlı kuruluşu İETT’nin, İstanbulluların trafikte sıkıntı yaşamaması için 11 hatta sürdürdüğü Gece Hatları, Ramazan ayında da hizmet vermeye devam edecek. Gece Hatları şunlar:

• 25G ​​ S arıyer-Taksim

• 40 ​​ R umeli Feneri/Garipçe-Taksim

• 11ÜS ​​ S ultanbeyli-Üsküdar

• 19S ​​ Yenidoğan -Sarıgazi-Kadıköy

• 15F ​​ Beykoz-Kadıköy

• 130A ​​ Deniz Harp Okulu-Kadıköy

• E-10 ​​ Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy

• H-2 ​​ Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı

• H-6 ​​ Yunus Emre Mahallesi-İstanbul Havalimanı

• KM13 ​ Tuzla-Pendik Metro/YHT/Pendik ( * Y alnızca Cumar tesi günleri hizmet vermektedir )

• UM73 ​ Sabiha Gökçen H.L./Sultanbeyli-Necip Fazıl Metro ( * Y alnızca Cumar tesi günleri hizmet vermektedir )

ETKİNLİKLER

Art İstanbul Feshane, Fatih Anıt Park, Beyoğlu Piyalepaşa Meydanı, Başakşehir, Tuzla Sahil Meydanı, Pendik, Ümraniye Dudullu, Kartal Neyzen Tevfik Parkı, Kadıköy Festival Park, Yerebatan Caddesi, Eminönü Meydanı Ramazan etkinlikleriyle İstanbullularla buluşacak.

Saat 16.00’da alanlarda başlayacak olan etkinlikler çocuklar için sokak sanatlarından atölyelere, meddah, kavuklu ile pişekar, illüzyongösterileri, Karagöz – Hacivat, maskotları sunulacak.

Gezici Ramazan Tırları Avrupa ve Anadolu yakasındaki köylere giderek Ramazana özel programlar sunacak. Cumhuriyet Otobüsleri Ramazan boyunca da yollarda olacak. Sahnebüs, sinebüs ve bilim otobüsü 39 ilçede mahallelerde çocuklarla buluşacak.

RAMAZAN PİDESİ

İstanbul Halk Ekmek AŞ’nin (İHE), 340 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Ayrıca; Saraçhane, Bakırköy ve Kasımpaşa’daki İBB personeline, Ramazan pidesi satışı için stant kurulacak.

METRO SEFERLERİNE RAMAZAN AYARI

Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul’un işletmesini yaptığı; M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatlarında seferler 01.00’e kadar devam edecek. Ayrıca; Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde Gece Metrosu uygulaması hizmet vermeye devam edecek.