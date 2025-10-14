İETT’den Üsküdar’daki otobüs kazasına ilişkin açıklama

(İSTANBUL) – İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), bugün Üsküdar’da yaşanan otobüs kazasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını, şoförün görevden el çektirildiğini ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İETT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Ekim tarihinde (bugün) Üsküdar İlçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan peron alanında, ilk tespitlere göre bir otobüs şoförünün aracı park ettikten sonra el frenini çekmemesi sebebiyle araç hareket etmiş ve maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Kaza sebebiyle yaralanan kimse olmamıştır. Söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.”