İETT’den usulsüzlük iddialarına açıklama

Haber Merkezi

"İETT'nin tüm araçları ulusal teknik muayene standardı olan TUVTÜRK muayenelerinden geçmekte ve yeterlilik belgesi alarak hizmet vermektedir. İlgili kişi, kurumumuzun hizmet alımı yaptığı şirketlerden birinde daha önce görev yapmış ve 4 Aralık 2024 tarihinde iş akdi feshedilmiştir. Kişinin sosyal medyadaki asılsız iddiaları sebebiyle ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi

İETT, Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu haberlerde yer alan kişi, kurumumuzun personeli değildir" denildi.