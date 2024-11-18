IF Beşiktaş’ta power metal gecesi

Ozzy Osbourne, Nightrage ve Dream Evil’dan tanıdığımız “riff’lerin efendisi”, gitarın altın çocuğu Gus G.’nin projesi Yunan Power Metal grubu Firewind, çeyrek yüzyıla dayanan kariyerlerini bu yıl 10. albümleri “Stand United”le taçlandırdı. Her Firewind albümünde olduğu gibi bu albümde de Power Metal sevenlerin dinlemeye doyamamağı şarkıları imza atan topluluk, “Master Of Fire” turneleri kapsamında sahne alacakları İstanbul’da tüm enerjileriyle çalacaklar.

Gecenin bir diğer önemli konuğu ise 2000’li yılların başında Helloween’in üyesi olan usta gitarist Roland Grapow’un kurduğu Alman Power Metal grubu Masterplan olacak. Alman metalinin saygın topluluklarından Masterplan, yeni albümleri öncesi klasikleşmiş şarkılarını ve Power Metal ruhunu İstanbul seyircisine sunacak.

10 Aralık 2024 akşamı, IF Beşiktaş’ta gerçekleşecek Power Metal şöleninde gecenin açılış grubu olarak Ankara sahnelerinden tanıdığımız albümleri, sahne performanslarıyla büyük beğeni kazanan The Madcap, Firewind ve Masterplan öncesi seyirciyi coşturacak. Etkinliğin biletlerini biletix.com, biletinial.com, fienta.com, passo.com.tr ve Hammer Müzik’ten temin edebilirsiniz.