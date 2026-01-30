İfade değiştirildi, yeni kurgu oluştu

5’i tutuklu CHP’li 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının duruşmasında üçüncü gün geride kaldı. Dün Beltaş A.Ş., Avcılar ve Esenyurt Belediyesi’nden tutuklu isimlerin savunmaları alındı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Aziz İhsan Aktaş’ın kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Daka ise Aziz İhsan Aktaş’ı kastederek "Rüşvet verdim diyen dışarıda, almadım diyen içeride" ifadelerini kullandı.

Duruşmayı, sanık yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de izledi. Tutuklu sanıklar salona getirilirken daha önce yapılan uyarılar nedeniyle izleyiciler, tutuklu yargılanan belediye başkanlarını sessizce el sallayarak selamladı.

Mahkeme Başkanı, savunmalar alınmaya başlamadan önce önceki gün yaşanan "izleyici yasağı" gerginliği üzerine açıklama yaptı. Başkan, yargılamanın sağlıklı ilerlemesini istediklerini söyledi.

Savunmasını yapan Avcılar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli İbrahim Koçyiğit, "Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara beni görse tanımazdı, iki gün önce duruşmada karşılaşana kadar" dedi. Ardından Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, savunma yaptı. Çaykara, "Üç gün boyunca uyuşturucu kokuları içerisinde nezarethanede tutulduk" dedi. İfadelerin sonradan değiştirilerek ‘‘yeni bir kurgu oluşturulduğunu’’ vurguladı.

İHALEYİ GERİ ÇEKTİK

Çaykara, şunları söyledi: “Kasım 2024’te Eylem-28 ve Eylem-29 kapsamındaki her iki ihale dosyasını da belediyemiz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizzat ilettik. Aylar boyunca hakkımda tek bir çağrı, ifade talebi ya da işlem yapılmadı. 13 Ocak 2025 tarihinde dahi dosyalarla ilgili herhangi bir gelişme yokken, aylar sonra şafak operasyonuyla evimde arama yapılarak gözaltına alındım. 3 gün boyunca hiçbir soru sorulmadan, belirsizlik içinde, narkotik nezarethanesinde tutuldum.”

Çaykara, ‘Bir etkin pişmanlık ifadesiyle tutuklandım. İhaleler bir önceki döneme dayanıyor. Zorunlu ulaşım yapılan o büyük ihale iptal edildi. Zararın oluşması mümkün değil. Bu ihaleyi geri çektik’ dedi.

Çaykara kendisine yönelik iddialara şöyle yanıt verdi: “Aziz İhsan Aktaş tarafından verilen etkin pişmanlık ifadesinde neden ihalelere dair tek bir soru bile sorulmadı? Neden ben hukuksuzca tutuklandım? Hiçbir ifade, yeni delil, somut gelişme olmamasına rağmen ne oldu da bir anda rüşvet ilişkisi kuruldu?” ifadelerini kullandı.

Çaykara’nın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından ilk savunmayı Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka yaptı.

Daka, "Etkin pişmanlık ifadeleri ile akla mantığa sığmayan baz kayıtlarının dahi olmadığı tarihlerde rüşvet aldığım iddia ediliyor. Soyut ifadelerle 8 aydır haksız yere tutukluyum" dedi. Daka savunmasında, “Aziz İhsan Aktaş, Yusuf A. ve Akın Kumanlı ile herhangi bir rüşvet ilişkisine girmedim. Herhangi bir iş ilişkimiz olmamıştır” diyerek sürdürdü.

Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Genel Başkan Özel, “Aziz İhsan Aktaş” davasının duruşmasında yaşananlar ve erken seçim konusundaki sorular üzerine şunları söyledi: O iddialar doğru olsaydı Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızın bulunduğu, boş valizlerle girip dolarlarla çıktıkları toplantıların görüntüleri olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim? Parkeyi kaldırıp da İBB’de parkenin altından 2 milyon Euro, herhalde buradaki parkenin altına sığmaz, çıkan görüntüler olsaydı ben o mahkemeye gidebilir miydim? Dün fiziken netleşti. Milletin kapısından milletin seçtiği belediye başkanları ve milletin son seçimde birinci parti yaptığı CHP’nin Genel Başkanı giriyor. Diğer kapıdan ise Tayyip Bey’in atadıkları giriyor. ”

İKİNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Cumhuriyet’te yer alan habere göre İBB’ye yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonların ardından 26 Nisan’da yapılan ve İSKİ’yi hedef alan ikinci dalga operasyonlarda şikâyetçi olarak yer alan isimlerden Tanpa Madencilik yetkilisi İdris Özcelep’in ikinci kez intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Özcelep, daha önce de İBB soruşturması kapsamında isminin kamuoyuna yansıdığını ifade ederek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde intihar girişiminde bulunmuştu.