İfade özgürlüğü yoksa çözüm de yok

CHP’de Parti Programı Değişikliği çalışmaları ile birlikte Eylül 2024’te başlayan Demokratikleşme Paketi’nin ayrıntıları netleşmeye başladı. Henüz hazırlık aşamasında olan pakette ciddi oranda ilerleme kaydedildiği öğrenilirken pakette yer alan düzenlemelerin, “PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesiyle girilecek barış sürecine olumlu katkı yapacak düzenlemeler” olduğu belirtildi.

CHP’de, CHP’nin A Takımı’nın yanı sıra hukukçuların da katılımıyla üzerinde çalışılan yargı ve hukuk reformu düzenlemeleri ile paralel ilerleyen Demokratikleşme Paketi’nin kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

ANAYASA İHALLELERİ

Hazırlıklarına hız verilen pakette öte yandan CHP’nin Kürt sorunu ile ilgili yaptığı bütün çalışmaların derlemesinin de yer alacağı ifade edildi.

Kürt sorununun çözümünde güvenlik politikalarının rolünün de ele alınacağı pakete yönelik CHP kurmayları, şu bilgileri paylaştı:

“Toplumsal davalar ya da iktidarın yargıya müdahalelerinin kaldırılması ve insan hakları konusunda bizim ne yapmamız gerektiği üzerinden bir çalışmamız da olacak. Demokratikleşme Paketi dediğimiz şey aslında CHP’nin Türkiye’yi nasıl demokratikleştireceğini göstermek. Kürt sorununu dışlamayan ama Türkiye’deki demokrasi sorunun yalnızca bundan ibaret olmadığını oraya koyan bir paketten söz ediyoruz.”

DEM PARTİ’NİN YAKLAŞIMI

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile CHP lideri Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşmede de Demokratikleşme Paketi paylaşıldı. DEM Parti heyetinin, pakete yönelik tavrının olumlu olduğu kaydedildi.

KOMİSYON ÖNERİSİ

Edinilen bilgiye göre, pakette Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorunun çözümü için Meclis’te bir komisyon kurulması önerisi yer alıyor. CHP’de, demokratikleşme adımları için TBMM bünyesinde kurulacak komisyona yönelik altyapı çalışması yapıldığını kaydeden kurmaylar, “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu konuda bir adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Meclis’te bir komisyon kurulursa eğer bütün siyasi partiler temsilcilerini gönderir biz de temsilcilerimiz aracılığıyla çalıştığımız paketin nasıl hayata geçebileceğini o komisyonda gösterebiliriz. Kimsenin kaygılanmayacağı, kimsenin aklında soru işareti kalmayacak bir süreç olur” ifadelerini kullandı.

ÖNÜNDEKİ ENGELLER

İktidarın, PKK’nın silah bırakması ve terörün son bulmasını, “Meşruiyet kaynağı” olarak kullanması endişesini de dile getiren CHP’liler, “Biz, bu süreci Türkiye’nin demokratikleşmesi için fırsat olarak görüyor, o nedenle Meclis’i işaret ediyoruz” diye konuştu. İfade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve sansürün Kürt sorunun çözülmesinin önünde büyük bir engel olduğunu ifade eden CHP’liler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda, tüm tepkilere karşın sonlandırılmayan kayyum politikaları da sorunun çözümü önünde engel teşkil ediyor. Biz, herkesin birbirleriyle rahatça konuşabilmesini istiyoruz. Ortak bir adalet mücadelesi gerçekleştirilebilsin istiyoruz. Toplumsal barış ancak ifade ve basın özgürlüğünün gerçekleştirildiği noktada olabilir. Türkiye’deki adaletsizlik sorunları çok geniş. Şu anda sadece iktidar ve çevresindeki bir kesim görüşlerini rahatça ifade edebiliyor. Diğer hiç kimsenin konuşamadığı bir yerde sadece bu sorun değil, hiçbir sorunun çözülmesi mümkün olmaz.”

MUHALEFETE SALDIRILAR

AKP ve MHP’nin ortak yürüttüğü süreçte muhalefetin dışarıda bırakılmasının doğuracağı sonuçlarla ilgili soruları da yanıtlayan CHP kurmayları, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Muhalefetin dışarıda bırakılması fikri, Türkiye demokrasisi açısından iyi olmaz. 2015 yılındaki çözüm sürecinde muhalefetin destek olma talebine rağmen bizzat dönemin Başbakanı ağzından reddedilmişti. Bugün ise CHP’nin belediyelerine ve kurumsal kimliğine yapılan yargı tacizleri, Ekrem İmamoğlu’na karşı siyasi yasak taleplerini birlikte düşündüğümüz zaman Türkiye’de muhalefeti baskılamak, Türkiye’yi muhalefetsiz bir rejime çevirme anlayışı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Türkiye’de bütün partilerle görüşmesi, Türkiye’nin sorunları için birlikte çözüm üretmesi bizim her zaman istediğimiz bir şey.”

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PAKETTEKİ BAZI DÜZENLEMELER

Toplam 25 maddeden oluşacağı kaydedilen pakette yer alacak bazı düzenlemeler ise şöyle sıralandı:

• Kayyum uygulamalarına son verilmesi,

• Kürt sorununun çözümü için atılacak adımların tartışılarak hayata geçirileceği bir Meclis komisyonunun kurulması,

• İnfaz mevzuatının ve yasasının evrensel insan hakları standardına uygun düzenlenmesi,

• Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki antidemokratik maddelerin düzenlenmesi, TCK ve TMK'nın evrensel insan hakları standartlarına uygun hale getirilmesi,

• Hasta ve ileri yaştaki tutukluların tahliye edilmesi,

• Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması,

• Örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması,

• Dezenformasyon yasasının kaldırılması,

• Gezi ve benzer toplumsal davalardaki tutukluların tahliyesi,

• Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kaldırılması,

• Nefret söylemi ve nefret suçlarının cezalarının artırılması,

• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kurumların bağımsız yapıya sahip olması.

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MHP’NİN GÖRÜŞMEME KARARI

CHP kaynakları, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili duruş ve görüş bildirmediği sürece CHP ile görüşmeyeceklerine yönelik açıklamalarını, “Kişisel fikir beyanı” olarak nitelendiriyor. CHP lideri Özgür Özel’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu sormak için her hafta MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile görüştüğünü ifade eden CHP kurmayları, “Celal Adan, Özel’in bugüne denk doğrudan Bahçeli’nin ismiyle polemik yaratılmaması nedeniyle duyduğu memnuniyeti tekrarladı. Bu yüzden MHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan gelen bu açıklamanın partilerinin genel görüşünü yansıttığını düşünmüyoruz” ifadelerini kullanıyor.