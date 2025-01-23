İfade özgürlüğüne 216. madde darbesi

AKP iktidarlarında en çok tahrip edilen alanların başında yargı geldi. AKP döneminde Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanık oldu.

Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir ederken Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde her geçen yıl daha da gerilere indi. Siyasi kaygılarla alınan kararlar nedeniyle yurttaşın adalete olan inancı da günden güne azaldı.

Yargı, AKP iktidarlarında birçok kez toplumsal muhalefete sopa gösterme aracı olarak kullanıldı. Adalet Bakanlığı'nın verileri de “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” başlıklı TCK 216 kapsamındaki dosya sayısının çarpıcı boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

GAZETECİLER HEDEFTE

TCK’nin, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu düzenleyen 216’ncı maddesi, gün geçtikçe amacından daha da uzaklaştı. Madde, sosyal medya kullanıcıları başta olmak üzere geniş bir kesimi cezalandırma aracı haline getirildi. İktidarın politikalarına yönelik eleştirel haberlere imza atan gazeteciler, “TCK 216 sopası” gösterilen en büyük kesim halini aldı.

Adalet Bakanlığı’nın verileri de TCK 2016 kapsamında açılan dosyaların sayısındaki dramatik artışı ortaya koydu. 2023 itibarıyla Ceza Mahkemeleri’nde TCK 216 kapsamında açılan dosya sayısı 2022 yılından devredilenler birlikte 2 bin 283’e kadar yükseldi. Dosyalardaki sanık sayısının 2 bin 627, isnat edilen suç sayısının ise 3 bin 219 olduğu bildirildi. Ceza Mahkemeleri’nde, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle yalnızca 2023 yılında bin 181 kişinin sanık olduğu belirtildi.

MAHKEMELER DOLDU

TCK 216 kapsamında Ceza Mahkemeleri’nde alınan kararların türlerine göre dağılımı da dikkati çekti. 2023 yılında TCK 216 kapsamında karara bağlanan bin 42 dosyadan 182 kişiye mahkumiyet kararı çıktı. 2023’te, “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik” suçunu işlediği iddiası ile adliyenin soğuk koridorları ile tanışan 654 kişinin ise beraatına hükmedildi. TCK 216 kapsamında cezalandırılan 270 kişi ise “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” uygulamasından yararlandırıldı.

Türkiye’de, “halkı kin ve düşmanlığa tahrikten” açılan ve kamuoyunda tepki çeken bazı davalar ve alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

• Yeşil tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atmaktan yargılanan Ege Akersoy’un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraatine karar verildi.

• Gazeteci Can Ataklı hakkında, Youtube yayınında iktidarı eleştirmesinin ardından, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

• Sosyal medya hesabından şeriatla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Avukat Feyza Altun hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Altun hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istendi.

• Sokak röportajında Zafer Partisi’nin, Kürt nüfusunun yoğun olduğu Esenyurtta çadır açmasını eleştirdiği kaydedilen Y.S., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici" ifadeler kullandığı öne sürülerek gözaltına alındı.

• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özdağ, sevk edildiği hakimlikçe 21 Ocak’ta tutuklandı.

• Şarkıcı Gülşen, 2022 yılında verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 2023 yılında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle yargılandı. Gülşen, sözleri nedeniyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.