İfade özgürlüğüne büyük darbe

Haber Merkezi

Açık Radyo’nun kapatılmasına karşı pek çok kitle örgütünün imzasıyla bir açıklama yayımlandı ve “Kapatma Türkiye’de ifade özgürlüğüne, iklim ve çevre mücadelesine büyük darbedir” dedi.

‘HERKESE MİKROFON AÇTI’

Aralarında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Greenpeace Türkiye, TEMA Vakfı, Yeşil Düşünce Derneği ve WWF-Türkiye’nin de bulunduğu pek çok çevre örgütünün “İfade Özgürlüğü, İklim ve Çevre İçin Dayanışma Çağrısı” başlığıyla yayımlandıkları açıklamada “Açık Radyo Açık Kalsın” denildi.

Açık Radyo’nun, RTÜK’ün kararıyla karasal yayın lisansının iptal edilmesini, “yalnızca bir medya organının kapatılması değil, iklim krizi, ekoloji, doğa ve biyolojik çeşitlilik gibi kritik konulara dikkat çeken seslerin susturulması anlamına gelmesi” olarak tanımlayan örgütler Açık Radyo’nun Türkiye’de çevre ve iklim farkındalığı kazandırmaya öncülük eden, dinleyicileriyle dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu aktardı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Türkiye’de ekoloji ve iklim mücadelesinden bahsedilecekse Açık Radyo’nun bu mücadelenin ön saflarında yer aldığı ve yer almaya devam etmesi gerektiği tartışma götürmez bir gerçektir.

Toplumsal adalet, çevre ve iklim adaleti adına savunuculuk yapan bir medya organının kapatılması, ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu karar, sadece radyo yayınlarını değil, Türkiye’de iklim kriziyle mücadele eden ve doğayı koruma çalışmaları yürüten sivil toplumun geleceğini de tehlikeye atmaktadır.

Açık Radyo, Türkiye’de çevre mücadelesinin mihenk taşlarından biridir. O’nun sesinin kısılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, halk sağlığı ve insan hakları gibi pek çok konuda yıllardır süregelen tüm çabaları zayıflatmak anlamına gelir.

Açık Radyo Açık Kalsın! İklimin, doğanın, tehlike altındaki canlıların, dezavantajlı grupların ve yaşam hakkının savunucusu olan bu sesi savunuyoruz. RTÜK’ün aldığı bu karardan bir an önce dönülmesini ve Açık Radyo’nun bağımsız yayın hayatına kaldığı yerden devam etmesini talep ediyoruz.