İfade özgürlüğüne saldırı

Haber Merkezi

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) "EngelliWeb 2024 Raporu”na göre 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de sansürlenen alan adı ve web sitesi sayısı 1 milyon 264 bin 506’ya ulaştı. 852 farklı kurum ve hâkimlikler, 1 milyon 78 bin 348 kararla sansüre imza attı.

Rapora göre, 2024 sonu itibarıyla 270 bin URL adresi, 17 bin X hesabı, 75 bin X paylaşımı, 25 bin 500 YouTube videosu, 16 bin 700 Facebook içeriği, 16 bin Instagram içeriği erişime engellendi.

Alan adına erişim engeli getirilen haber siteleri arasında özgür basın kurumları yer alıyor. Bugüne kadar MA, JINNEWS, Yeni Yaşam ve ETHA'nın alan adına çok sayıda erişim engeli getirildi. Raporda, "Tüm bu tablo, Türkiye’de çevrimiçi ifade alanının artık istisnai değil, sistematik ve kalıcı bir sansür rejimi altında olduğunu göstermektedir” denildi.