İfade özgürlüğüne saldırıdır

Kültür Sanat Servisi

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yönetmen Ecre Begüm Bayrak’ın uğradığı saldırıya tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Sine-Sen Başkanı Galip Görür, "Bir sanatçının mobbinge, tacize, sözlü hakarete ve fiziki saldırıya uğraması kabul edilemez” dedi.

Basın açıklamasında söz alan oyuncu Nur Sürer ise dayanışma mesajı vererek, “Sanat yasaklanamaz, bunu asla kabul etmiyoruz” diye konuştu. Ecre Begüm Bayrak, “Bu yaşadıklarımız sadece bize değil, ifade özgürlüğüne, tüm sanatçılara ve halkın düşünce özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Yaşadıklarımız genel baskı ortamından bağımsız değildir” ifadelerini kullandı.