İfade verecekler: Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek üzere Emniyet'e gitti.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verecek.

İmamoğlu ailesi, söz konusu ifade için saat 10.15 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun saat 11.00'de ifade vermesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittihttps://t.co/MdKzSApg55 pic.twitter.com/jIJjvue00k — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 5, 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedilmişti:

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır."

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. İmamoğlu hakkında ayrıca 'casusluk' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmişti.