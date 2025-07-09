İfade veren Özgür Çelik'ten ilk açıklama: Tutuklu bulunan şahsın iddiaları oldukça çelişkili

İfadeye çağırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde saat 20.50'de başlayan işlemleri 23.15'te sona erdi. CHP'li 39 ilçe örgütü de Vatan Caddesinde yer alan emniyette Çelik'e eşlik etti.

Çelik ve avukatları işlemlerinin tamamen bitmesinin ardından İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Çelik, şunları kaydetti:

"İfade sürecimizi tamamladık. Bugün bizim tespitlerimize göre, benimle birlikte 10 arkadaşımızın ifade süreci gerçekleşti. İçlerinde Pendik ve Beykoz ilçe başkanlarımız ve bazı parti üyelerimiz var. Bugün neden ifade verdik? Şu anda tutuklu bulunan bir şahsın, İstanbul kongresine yönelik ifadelerinden dolayı bir ifade süreci geçirdik.

Tutuklu şahsın iddiası şu: İstanbul İl Kongresi’nde iki liste yarıştı; Özgür Çelik ve Cemal Vanpolat’ın listeleri. Çelik’in listesine oy vermem için üçüncü şahıslar bana menfaat teklif ettiler.

Öncelikle şunu belirtmek isterim: Tutuklu bulunan şahsın iddiaları oldukça çelişkili. Bu iddiaları ve verdiğimiz ifadeyi kamuoyuyla paylaşacağız o iddiaları ve ifademizi.

İfadesinde İstanbul kongresinin 2023 yılının Ağustos ayında gerçekleştiğini, kendisini aradığımı iddia ediyor. Ağustos ayında ben Bahçelievler ilçesinin ilçe başkanıydım. Aynı zamanda 20 Ağustos'ta Bahçelievler ilçe kongresine ilçe başkanı adayıydım. 20 Ağustos'ta Bahçelievler ilçe kongresinde yarıştım, o kongreyi kazandım ve onun sonrasında İstanbul'da tamamen ilçe başkanlarının, 26 ilçe başkanının, içimizden birini il başkanı yapmak istiyoruz iradesi üzerine ilçe başkanlarının talebiyle aday oldum. 26 ilçe başkanının desteği ile kongreyi kazandım. Sonrasında da o salondan 39 ilçe başkanıyla çıktım ve il başkanlığı sürecini yürüttüm. Bu yüzden şu anda 39 ilçe başkanı Vatan Emniyet önünde ve bu ifadeyi birlikte veriyoruz.

Bir başka çelişki şu: Kongre sürecinde kendisini aradığımı ve bir normal arama yaptıktan sonra telefonu kapatıp FaceTime üzerinden arama yaptığımı ifade ediyor. Şunu ifade etmek isterim: Ben İstanbul İl Kongresi'nde il başkanlığına adayken 600 delegenin hepsini teker teker aradım ve hepsine standart cümleler kullandım. Hepsine şunu söyledim:

'İstanbul İl Kongresi'nde iki aday var. Biri, daha önce bu görevi yapmış; benden önce il başkanlığı görevini yürütmüş, Canan Kaftancıoğlu'ndan bir önceki dönemde il başkanlığı görevini yapmış değerli büyüğümüz Cemal Canpolat. Ben de 6 yıl ilçe başkanlığı yapmış birisiyim. Ben Canpolat’tan daha gencim, daha hızlı koşarım, daha çok çalışırım. Bunun için sizden destek istiyorum.'

Ve yaptığım telefon konuşmaları tamamen bu standartlardaydı."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı "seçime hile" karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 kişinin ifadesi istenmişti. Çelik avukatları aracılığıyla ifadesini savcılıkta vermek istediğini iletmişti ancak yoğunluk nedeniyle bu talep kabul edilmediği için ifadesini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde verdi.