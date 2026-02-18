İfade vermeye gittiği karakolda intihar etti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Sefa Yılmaz (37) ifade vermek için gittiği karakolda polisin belinden silahı alarak intihar etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Polis Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu kadının kendisinden şikayetçi olması üzerine Sefa Yılmaz, ifade vermek için polis merkezine gitti.

Yılmaz, burada polisin silahını belinden alıp kendini vurdu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmaz’ın öldüğü belirlendi.

İncelemenin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.