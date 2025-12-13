İfadesi raftan indirildi: Sedat Kapıdağ 4 yıl sonra ciddiye alındı

İddianamede müşteki sıfatıyla yer alan Kapıdağ’ın iddiaları Ekrem İmamoğlu’na da Murat Ongun’a da hatta İSKİ yöneticilerine bile soruldu. İBB iddianamesine ait ek klasörlerin açıklanmasıyla Sedat Kapıdağ’ın 2021 yılında verdiği ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tevdi raporuna göre Danıştay’ın reddettiği ve soruşturmaya gerek yok dediği iddialar, 30 Ocak 2025 tarihinde bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iddianamesinin omurgasına oturtuldu.

Şimdi neredeyse 6 yıl boyunca Sedat Kapıdağ’ın İBB’ye yönelik sürdürdüğü iddiaların nasıl bir anda soruşturmaya konu olduğuna hatta merkeze oturtulduğuna bakalım.

Sedat Kapıdağ, 1985 yılından beri reklam sektöründe, 2011 yılında da Universal Medya Reklam Hizmetleri şirketini kuruyor. Dönem dönem de siyaset sahnesinde adını görüyoruz. 2024 yılında Anavatan Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçiliyor. Sedat Kapıdağ hakkında 500 sayfalık bir ek dosya mevcut. Savcılık iddianamede uzun uzun Kapıdağ’ın 2019’dan beri İBB olan yazışmalarına yer yermiş.

SEDAT KAPIDAĞ HİKAYESİ 2019’DA BAŞLIYOR

Sedat Kapıdağ’ın ilk olarak 2019 eylül ayında reklam alanlarının kullanım izni için İBB’ye başvuruyor. İBB ise yapılan incelemeler sonucunda kullanılmak istenilen alanların tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılabileceğini belirterek reklam afişlerinin asılmasına izin vermiyor ve Kapıdağ’a ait reklam afişleri kaldırılıyor. Ne oluyorsa da bundan sonra oluyor. Sedat Kapıdağ defalarca İBB’ye yazı yazıyor ve ısrarla reklam afişlerini Beşiktaş’taki alana asmak istediğini belirtiyor. 2021 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bu suç duyurusunun ardından İçişleri Bakanlığı bir tevdi raporu hazırlıyor ve Danıştay bu rapor sonrasında soruşturmaya izin vermiyor.

Aradan 3 yıl geçtikten sonra Sedat Kapıdağ bir kez daha Savcılığa gidiyor ama bu sefer nitelikli yağma, azmettirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasıyla. Anlaşmazlık yaşadığı Sev Medya’nın sahipleri Alper Aydın, Alperen Aydın, Alihan Aydın ve 2 kişi hakkında şikayetçi oluyor. Alper Aydın ile yaşadığı sorunları Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un azmettirmesiyle yaşandığını belirtip araştırılmalı diyor. Savcılık ise 2024 yılının eylül ayında dosya hakkında kovuşturmaya yer yok kararı veriyor. Savcılığın verdiği kararı beğenmeyen Sedat Kapıdağ aynı iddialarla karara itiraz ediyor ancak istediği sonucu bir türlü alamıyor.

KAPIDAĞ’IN İFADESİ RAFTAN İNDİRİLİYOR…

Tarihler 30 Ocak 2025’i gösterdiğinde Sedat Kapıdağ yeniden ifade veriyor yani 19 Mart’tan 50 gün önce… İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla 44 kişi hakkında şikayetçi oluyor.

SONRA NE Mİ OLUYOR?

Sedat Kapıdağ’ın 2019 Eylül ayında yönetmeliğe uygun bulunmadığı için kaldırılan reklam alanlarına ait şikayeti, başka bir reklam şirketi ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile birleşiyor ve ilk 2021 yılında yaptığı savcılık şikayeti 19 Mart soruşturmasına günler kala bir kez daha gündeme getiriliyor ve İBB soruşturmasının kilit ifadesi oluyor.

Şimdi akıllarda tek bir soru var; 2021 yılında Danıştay’ın soruşturmaya gerek yok dediği, 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer yok dediği suçlamalar nasıl oldu da İBB soruşturmasının kilit noktası oldu, neden Sedat Kapıdağ’ın şikayeti 4 yıl boyunca bekletildi?