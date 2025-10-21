İfadeye çağırılan Hopa Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Görevimizin başındayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan yeni ve eski İBB personellerinin de dahil olduğu isimler arasında yer alan Hopa Belediyesi Başkanı Utku Cihan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cihan, "Endişe etmeyin görevimizin başındayız!" dedi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yayımlayan Cihan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlar Şubesi tarafından ifadeye çağrıldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemime ilişkin olan bu çağrı üzerine, şu anda Hopa Belediye Başkanı olarak görev yaptığımı belirterek ifademi Hopa’da vermek istediğimi bildirdim. İfademi Hopa’da vereceğim.

Arayan, mesaja atan, dayanışma duyguların ileten herkese teşekkür ediyorum.

Endişe etmeyin görevimizin başındayız!"