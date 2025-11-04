İfadeye çağırılmışlardı: Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklamasında "Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh ceza hakimliğinin bugün tarihli kararıyla haklarında yurt dışı çıkış yasagi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında MASAK tarafından İBB'ye yönelik mali soruşturma kapsamında yayınlanan 'Aklama Suçu Değerlendirme Raporu'nda, Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 12 kişi hakkında "kara para aklama" suçlamasıyla işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulunulmuş, MASAK raporunun bir örneğinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderileceği bildirilmişti. Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’daki şirketiyle ilgili de Hırvatistan'ın ilgili makamlarına yazı yazılarak bilgi edinilmesi talebinde bulunulmuştu.

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama’ suçlamasıyla yarın saat 11.00'de ifade vereceği bildirilmişti.