İfadeye çağrılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney adliyeye geldi

"İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı" ve "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Güney dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

İnan Güney, eşi Ayşen Güney ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi ve avukatıyla birlikte savcılık katına geçti.

Güney'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" denilmişti.

"CEVAP VERMEK ZORUNDA KALMAKTAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Güney önceki gün, kendisine ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydıyla ilgili "Böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.